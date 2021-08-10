Эксперты Роспотребнадзора создадут «убийц бактерий»

Специалисты Роспотребнадзора приступили к созданию персональных препаратов от устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, которые вызывают пневмонию у пациентов на ИВЛ. Каждый препарат будет разрабатываться с учетом особенностей организма больного.

Как сообщила газета «Известия», в 84% случаев применения лекарства все бактерии, сопротивляющиеся другим препаратам, погибают. Это может решить проблему гибели пациентов с коронавирусом на ИВЛ. Летальный исход провоцируют именно бактериальные инфекции.

Бактерии, вызывающие заражение, оказываются устойчивы к антибиотикам и хорошо приживаются в клиниках. Но проблема может быть в микроорганизмах, живущих в кишечнике человека.

Заместитель директора по медицинской биотехнологии Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (ФБУН МНИИЭМ) им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов, профессор РАН Андрей Алешкин сообщил изданию, что эти штаммы бактерий рано или поздно попадают через части аппарата ИВЛ в легкие.

«Пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония. Причем никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно. Пожалуй, мы будем жить с такими возбудителями патологии всегда», — отметил эксперт.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова добавила, что потенциально опасные бактерии живут во всем теле. Но у здорового человека никаких симптомов не вызывают.

Профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов уточнил, что широкому применению бактериофагов мешают как минимум два фактора.

«Первый заключается в сложности изготовления стандартизованных препаратов на основе бактериофагов в больших количествах — все-таки это в некотором смысле живые объекты. Второе — ни для одного препарата на основе бактериофагов не было проведено клинических испытаний, доказывающих эффективность их применения», — объяснил он.

Северинов признал, что есть отдельные случаи их успешного применения для лечения конкретных людей. Но в массовом масштабе в ближайшем будущем это невозможно.

Вирус SARS-CoV-2 «дельта» спровоцировал 83% заражений третьей волны пандемии. Он на 50% заранее исходного варианта «альфа».