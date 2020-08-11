«Совпадение технологий и красоты». Инфекционную больницу в форме цветка построили за 55 дней в Башкирии

В рамках Всероссийского форума здравоохранения, который открылся в Уфе, власти Башкортостана рассказали об уникальном инфекционном центре. Его удалось построить за рекордные 55 дней.

«55 дней — это срок, который можно было представить себе только из китайских новостей. Мы изучили китайский опыт, поняли, что сможем построить общежитие за две недели», — рассказал «360» первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Но, по его словам, для современного госпиталя, который будет стоять несколько десятков лет, нужно чуть больше времени.

Инфекционный центр на 100 боксов круглосуточного пребывания уже работает и принимает пациентов. На территории госпиталя в отдельном здании находится общежитие для сотрудников.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь все предусмотрено, даже ливневая вода имеет свою очистку. Это то, как во всем мире должны работать современные инфекционные центры», — отметил Назаров.

Помимо современных технологий, интересна и сама форма постройки. Как заметили местные жители, если посмотреть сверху на объект, то он напоминает национальный цветок.

Источник фото: телеканал «360»

«Сама форма строительства похожа на башкирский цветок курай, который символизирует Башкортостан. Некое совпадение технологий и красоты, поэтому мы попытались сделать так, чтобы это стало еще и украшением Башкортостана», — заключил чиновник.