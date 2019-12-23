Совфед попросит правительство приостановить оборот никотиносодержащих изделий

Совет Федерации планирует обратиться к Кабмину с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий в России. В зоне риска дети, которые употребляют новинку — конфеты с никотином — в семь раз чаще, чем взрослые.

«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», — приводит РИА «Новости» слова главы социального комитета СФ Валерия Рязанского.

Сенатор отметил, что приостановить оборот этих опасных для здоровья изделий попросят до внесения изменений в находящийся в Госдуме РФ закон о запрете снюсов. Также предлагается принять эту меру как поправку в закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям. Рязанский отметил, что парламентарии готовы подключиться к разработке этих поправок.

Ранее замглавы Минздрава России Олег Салагай призвал полностью запретить любые изделия, которые содержат никотин. Для этого он предложил приравнять их к снюсу и насваю. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов высказался в поддержку уголовной ответственности для продавцов жевательного и сосательного табака.