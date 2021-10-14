Советник главы Крыма Крючков призвал отказавшихся от прививки покончить с собой

Противникам вакцинации от коронавируса нужно или согласиться на прививку, или покончить с собой. Такой пост в Facebook опубликовал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. После публикации социальная сеть удалила запись за нарушение правил сообщества, но остались доступны скриншоты.

Источник фото: Facebook

В своем посте Крючков заявил, что уже сам перенес инфекцию дважды и «похоронил сотню знакомых, друзей и родственников».

«Хотите умереть? Выберите способ легче. Не занимайте койки, если вам наплевать на свою жизнь! Уйдите сами или сделайте прививку», — написал чиновник.

Пользователи в комментариях призыв Крючкова раскритиковали. Его обвинили в склонении людей к суициду и разжиганию ненависти.

В беседе с изданием «Подъем» Олег Крючков пояснил, что никого к самоубийству не склонял. По его словам, запись не была эмоциональной, а имела конкретное руководство к действию.

«Прививка — единственный способ остановить эпидемию. Мне три дня угрожают антиваксеры, но если после моего поста хоть один человек сделал прививку, а я точно знаю, что сделал, — это отлично», — пояснил чиновник.

Руководство Крыма никак не прокомментировало пост Олега Крючкова. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на полуострове выявили 552 новых случая коронавируса. Республика замкнула десятку среди российских регионов по приросту зараженных.