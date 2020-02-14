Советник ВОЗ решил, что коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли

Две трети населения Земли рискуют заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли в ВОЗ, построив модель передачи инфекции от человека к человеку.

Советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини построил модель, согласно которой один человек с коронавирусом заражает двух или трех, пишет Bloomberg. По его словам, вирус сложно обнаружить сразу из-за отсутствия действительно быстрых экспресс-тестов и легкой формы болезни в начале.

Лонджини утверждает, что, если будут выполняться требования карантина, распространение вируса можно будет замедлить. Но даже если его скорость упадет вдвое, заразиться могут около трети населения мира.

Эксперты заметил, что коронавирус смог попасть во многие страны, прежде чем власти КНР ввели необходимые меры.

Лонджини в своих убеждениях не одинок. Профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга подтвердил, что коронавирус могут подхватить две трети населения Земли. Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона отметил, что только в Китае ежедневно им могут заражаться до 50 тысяч человек.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца им заразились более 63 тысяч человек, из них скончались более 1,3 тысячи. Большинство больных — жители или гости Китая.