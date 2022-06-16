Соведущий Малышевой Продеус: сильная жажда может быть симптомом сахарного диабета

Врач-иммунолог, который ведет с Еленой Малышевой программу «Жить здорово!», Андрей Продеус рассказал, что постоянное ощущение жажды может быть связано с сахарным диабетом. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он пояснил, что если человек пьет достаточно жидкости, но пить все равно постоянно хочется, это может означать повышенный уровень сахара в крови.

«Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается, — пояснил Продеус.

Также он отметил, что лучший напиток для утоления жажды — отличная вода.