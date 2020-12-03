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    03 декабря 2020, 13:10

    «Совам» объяснили правила выживания в мире «жаворонков»

    Алена Макаренко

    Учебный и рабочий день в большинстве стран подстроен под «жаворонков». Однако «совы» тоже могут выжить в этом мире: хронотип — дело привычки. В этом уверен заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Специалист напомнил наиболее простой способ: стараться подстроить свою работу под себя. Если же изменить трудовой график нельзя, в первую очередь необходимо настроить режим сна. Дорохов дал еще один совет: подстроить ритм под дневной, то есть организовать яркую засветку по утрам.

    «Надо после пробуждения включить все лампочки», — пояснил эксперт.

    Зачастую хронотипы формируются из привычек и поддаются корректировке. Настоящих «сов» и «жаворонков» всего по 20%, отметил Дорохов

    «Многие хронотипы — это привычки. Поэтому нужно стараться себя перебарывать. Можно еще сделать генетические исследования, чтобы убедиться, на сколько ты „жаворонок“ или „сова“», — добавил эксперт.

    Данные исследования предлагаются в коммерческих структурах.

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