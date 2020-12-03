«Совам» объяснили правила выживания в мире «жаворонков»

Специалист напомнил наиболее простой способ: стараться подстроить свою работу под себя. Если же изменить трудовой график нельзя, в первую очередь необходимо настроить режим сна. Дорохов дал еще один совет: подстроить ритм под дневной, то есть организовать яркую засветку по утрам.

«Надо после пробуждения включить все лампочки», — пояснил эксперт.

Зачастую хронотипы формируются из привычек и поддаются корректировке. Настоящих «сов» и «жаворонков» всего по 20%, отметил Дорохов

«Многие хронотипы — это привычки. Поэтому нужно стараться себя перебарывать. Можно еще сделать генетические исследования, чтобы убедиться, на сколько ты „жаворонок“ или „сова“», — добавил эксперт.

Данные исследования предлагаются в коммерческих структурах.

Ранее врач-сомнолог дал совет, как выбрать правильный звонок будильника на гаджете. Иначе неподходящий звук испортит настроение и самочувствие на весь день.