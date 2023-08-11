Здоровье 11 августа 2023, 15:07 Сотрудников скорой помощи наградили в Гостином Дворе в Москве Награждение врачей скорой помощи состоялось на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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Церемония награждения сотрудников скорой помощи прошла на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

За свою плодотворную работу в системе здравоохранения города награды получили 30 врачей и фельдшеров Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Их вручал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.

В столичной скорой работают более 11 тысяч человек, которые ежедневно приходят на помощь москвичам. Именно вы первые, кто оказывается рядом, когда здоровью горожан угрожает опасность. Каждый из вас — настоящий профессионал своего дела, самоотверженно помогающий людям. Алексей Токарев Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы

Медиков также отметили в номинации «За верность профессии». Некоторые сотрудники, получившие этот знак, отработали на станции более 50 лет.

Отбор кандидатов на получение премии проводила экспертная комиссия из опытных сотрудников службы скорой помощи, заслуженных врачей России, докторов и кандидатов медицинских наук, а также обладателей почетного статуса «московского врача».

Ранее разработки Центра диагностики и телемедицины представили гостям МУФ в Гостином Дворе.