25 ноября 2022, 06:04
Сотрудники Роспотребндзора рассказали о пользе граната
Сотрудники Роспотребндзора заявили, что гранаты содержат много витаминов
Гранаты являются источником большого количества полезных веществ. Такой информацией поделились сотрудники Роспотребндзора. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ведомства по Санкт-Петербургу.
В косточках граната находятся минералы и микроэлементы, которые благоприятно сказываются на состоянии организма.
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Специалисты посоветовали употреблять гранатовый сок, так как он обладает природными антиоксидантами. Кроме того, гранаты богаты витаминами С, В6 и В12, клетчаткой, антоцианами и железом.
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