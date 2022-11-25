Здоровье 25 ноября 2022, 06:04 Сотрудники Роспотребндзора рассказали о пользе граната Сотрудники Роспотребндзора заявили, что гранаты содержат много витаминов

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Гранаты являются источником большого количества полезных веществ. Такой информацией поделились сотрудники Роспотребндзора. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ведомства по Санкт-Петербургу.

В косточках граната находятся минералы и микроэлементы, которые благоприятно сказываются на состоянии организма.

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Специалисты посоветовали употреблять гранатовый сок, так как он обладает природными антиоксидантами. Кроме того, гранаты богаты витаминами С, В6 и В12, клетчаткой, антоцианами и железом.

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