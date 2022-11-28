Здоровье 28 ноября 2022, 21:29 Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о полезных для мозга продуктах Сотрудники Роспотребнадзора посоветовали употреблять жирную рыбу для здоровья мозга

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Некоторые продукты способны снизить риск развития атеросклероза и болезни Альцгеймера. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, какой едой стоит разнообразить свой рацион. Об этом сообщил mk.ru.

Специалисты посоветовали добавить в свой рацион жирную рыбу, чтобы снизить риск атеросклероза. К ней относится горбуша, семга, форель, килька, сардина, угорь, осетр и скумбрия. В составе такой рыбы есть омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на выработку серотонина, а также уменьшают уровень холестерина.

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Для борьбы с болезнью Альцгеймера эксперты предложили употреблять зеленые листовые овощи, так как они содержат витамины группы В, витамин К, бета-каротин, фолиевую кислоту и лютеин, написало РИА ФАН.

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