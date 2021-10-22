Некоторая еда способна замедлить старение организма. По словам экспертов Роспотребнадзора, чтобы оставаться здоровыми, надо регулярно есть продукты, содержащие витамины А, С и Е, селен, кремний и другие полезные микроэлементы. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт ведомства.

По словам специалистов, свекла, капуста и помидоры помогут замедлить старение организма. Кроме того, периодически полезно есть чеснок. Он содержит более двухсот активных компонентов, которые укрепляют иммунитет и снижают уровень сахара в крови.

Среди ягод наиболее ценны черника и арбуз, а среди фруктов — яблоки, авокадо, красный апельсин и манго. Также эксперты советуют не отказываться от мяса. Особенно полезно употреблять в пищу курицу, индейку и баранину.

Эксперты также советуют обратить внимание на сардины, треску и анчоусы. Эти виды ряб являются наиболее безопасными, так как не накапливают в себе вредные вещества из окружающей среды.

Не стоит забывать и о бобовых культурах. Они содержат в себе клетчатку, являющуюся залогом долголетия. Из напитков лучше всего отдавать предпочтение травяным чаям. Они способны предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замедлить старение также помогут цельнозерновой хлеб и оливковое масло.