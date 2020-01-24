Сотрудники Роскачества рассказали, когда добавка Е220 в вине становится опасной

По данным Роскачества, производители используют диоксид серы для консервации продукта. Он защищает содержимое бутылки от бактерий — иначе алкогольный напиток потеряет вкус и аромат, превратившись в уксус.

Е220 используют во всем мире. Сама по себе эта добавка представляет бесцветный газ с резким запахом загорающейся спички.

Артур Саркисян, руководитель группы «Винный гид России», рассказал, что рабочая группа провела исследование, в котором выявляла «состарившиеся» в бутылке вина. Речь идет о винах, у которых изменился цвет и появились ноты окисления. По словам Саркисяна, это может говорить, что Е220 использовали неправильно либо в слишком высоких количествах.

По российскому ГОСТу, сухое столовое вино должно содержать не более 200 миллиграммов диоксида серы на литр, а сладкие и полусладкие — не более 350 миллиграммов.

«Эксперты Роскачества рекомендуют не бояться вин с диоксидом серы. Если все же страх перед „ненатуральным“ есть — выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше», — рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперты также рассказали, как определить содержание Е220 выше нормы. Такой напиток будет иметь характерный запах горелой спички. В таком случае напиток стоит налить в декантер (стеклянная бутылка с длинным узким горлом), и диоксид серы испарится.