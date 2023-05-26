Здоровье 26 мая 2023, 11:53 Сотрудники павильонов «Здоровая Москва» определили спокойное время для посещения пунктов Москвичам рекомендовали посещать бесплатные пункты здоровья в будние дни после обеда Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице открыли павильоны «Здоровая Москва» для бесплатной диспансеризации и прохождения других обследований горожанами. Для того чтобы избежать очередей, лучше приходить в будние дни после обеда, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Павильоны работают ежедневно, с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Однако работники наблюдают в них часы пик. Это утренние часы и выходные дни. Поэтому они рекомендовали москвичам выбирать другое время для посещения, уточнили в ведомстве.

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Для того, чтобы пройти обследования, необходимо заполнить анкету в электронной медкарте — в разделе «Моя диспансеризация в парке» на mos.ru и в разделе «Диспансеризация» в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо» или на месте в информационных киосках.

При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Павильоны установили в каждом районе Москвы. Узнать адреса и полный перечень обследований можно на сайте.

Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина подчеркнула, что проект «Здоровая Москва» продвигает бережное отношение к состоянию своего организма у горожан.