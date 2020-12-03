Сотрудники оперштаба назвали причину роста ковид-показателей в конце недели

По словам специалистов, чаще всего люди сдают анализ на COVID-19 по понедельникам и вторникам. Результаты приходят к середине недели, поэтому ближе к выходным цифры увеличиваются.

Эксперты сообщили, что на минувшей неделе пик новых случаев в столице пришелся на пятницу, 27 ноября. Тогда было зафиксировано 7918 случаев инфицирования. При этом рост наблюдался с четверга, 26 ноября. На этой неделе специалисты заметили подобную картину. В четверг, 3 декабря, зарегистрирован рост по зараженным — 7750 человек.