Здоровье 29 марта 2024, 13:48 Сотрудники «Газпромнефть-СМ» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании Автор фото: Мария Никитина

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Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали акцию по сдаче крови. Для них организовали донорский пункт на площадке офиса компании в Москве.

В акции приняли участие свыше 30 специалистов. Они сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Медики провели обязательный осмотр участников акции. С помощью оборудования мобильной лаборатории специалисты провели забор крови, соблюдая все стандарты процедуры.

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Сотрудники компании сдавали анализы на протяжении дня. Запас крови отправили на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда анализы передадут в учреждения здравоохранения столичного региона.

Акции по сдаче крови на регулярной основе проводят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие специалисты компании являются активными донорами, систематически пополняя банки крови.

К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились свыше 200 сотрудников компании.