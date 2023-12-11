Здоровье 11 декабря 2023, 19:14 Сотрудник Росбиотеха Беляева рассказала, что в новогодних детских подарках не должно быть сладостей с арахисом

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При выборе сладкого подарка для ребенка, нужно внимательно изучать его содержимое. Об этом Life рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева.

Она призвала выбирать те подарки, на которых написано, для какого возраста они подготовлены. Также можно смело покупать наборы с пометкой о том, что они подходят для детского питания. Если же ничего из этого нет, то остается изучать состав и избегать сладостей с арахисом или абрикосовыми косточками.

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«Хочется напомнить, что шоколад — это десерт, который никак не может заменять основные приемы пищи. Для детей старше трех-пяти лет полезным будет не более двух-трех кусочков массой не более 20–30 граммов», — отметила Инга Беляева.

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