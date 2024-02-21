Здоровье 21 февраля 2024, 15:47 Сотрудник ННГУ Никонов рассказал, что пользоваться сухими шампунями можно не чаще раза в неделю

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Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, что пользоваться сухими шампунями желательно не более одного раза в неделю. Дело в том, что постоянное использование подобного средства может нанести вред волосам, написало ИА «Время Н».

Сухие шампуни, как пояснил Никонов, не очищают кожу головы, а лишь маскируют кожное сало. Это провоцирует обострение хронических воспалительных заболеваний кожи головы.

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«Универсальной схемы использования сухих шампуней нет. Главный критерий — только если обстоятельства совсем не позволяют помыть голову, например, путешествие или длительные перелеты», — добавила в беседе с журналистами врач-трихолог Татьяна Варенова.