Сотрудник лаборатории по производству жидкостей для вейпа рассказал об их вреде

Эксперты рассказали о вреде жидкостей для вейпа. Сотрудник лаборатории по производству жидкостей заявил, что они могут вызвать хроническую болезнь.

По данным НГС, он пояснил, что самое вредное в жидкостях — это пищевые ароматизаторы. При попадании в легкие они могут вызвать хроническую болезнь под названием «облитерирующий бронхиолит».

По словам специалиста, в ароматизаторах содержится усилитель вкуса — диацетил. Именно он представляет опасность.

«Знаю, многие скажут: „Много лет парю, и нормально“. Но организм у всех разный, а сейчас вейпы очень популярны даже у школьников», — рассказал он и добавил, что сам бросил парить.

Главный нарколог УРФО Антон Поддубный добавил, что полная безвредность вейпов — это миф. По его мнению, нужно более строго отслеживать их продажу несовершеннолетним.

Аллерголог Анна Петухова рассказала, что жидкость для вейпа приводит к бронхиальной астме.

«При вдыхании аэрозоля поражаются мелкие бронхи — бронхиолы, потом сами легкие. На месте легочной ткани разрастается соединительная ткань — рубец. Она неэластична и не может выполнять дыхательную функцию», — пояснила она.