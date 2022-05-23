Травматолог Брюховецкий рассказал, по каким признакам можно определить сотрясения мозга

О сотрясении мозга может свидетельствовать тошнота или потеря сознания после травмы головы. Такой информацией поделился травматолог-ортопед больницы им. С. Юдина Александр Брюховецкий. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Медик пояснила, что в случае сотрясения мозга необходимо проходить тщательное медицинское обследование. В противном случае могут возникнуть куда более серьезные последствия.

«Потеря сознания, тошнота, рвота — вот эти признаки есть — это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит к нейрохирургу, и в травмцентре вам обязательно сделают компьютерную томографию головного мозга для исключения более тяжелой черепно-мозговой травмы», — пояснила специалист.