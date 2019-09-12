«Состояние у них очень плохое». Взрослые и дети угодили в реанимацию из-за шаурмы в Уфе

Из-за некачественной шаурмы в Уфе в больницу попали 15 человек. Двоих пострадавших детей в уличном кафе решил накормить отец. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице вместе с остальными отравившимися.

Горожанин Бахтияр Джумаев рассказал, что впервые купил шаурму в кафе. Сам мужчина ее не ел — дал проголодавшимся детям. Теперь за их состоянием наблюдают врачи.

«Дети лежат в реанимационном [отделении]. Состояние у них очень плохое», — сказал отец получивших отравление ребят.

За прошедшие сутки, уточнила врач-инфекционист ИКБ № 4 Уфы Агуль Галиева, в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции поступили 15 человек.

15 человек отравились шаурмой в Уфе Подробнее

«На 12 сентября находятся 14 пациентов. Из них у четверых состояние стабильно тяжелое, в том числе у троих детей. Динамика положительная. <…> Никаких серьезных прогнозов для жизни нет, все в порядке», — уточнила Галиева.

Она подчеркнула, что при проявлении симптомов острой кишечной инфекции — дискомфорта в области живота после употребления пищи, тошноте, рвоте и разжиженном стуле — следует сразу же обращаться к врачам для уточнения диагноза и оказания помощи.

Этому совету минувшей весной не последовала Гузель Несмеянова, которая тоже попробовала шаурму в бистро и вскоре пожалела о покупке.

«Поела, отравилась, дня два-три в себя приходила. В больницу не обращалась, пришла, сказала им — промолчали», — поделилась неприятным опытом женщина.

По ее словам, в кафе царила антисанитария. Сотрудники заведения зачастую не надевали перчатки. Торговали шаурмой, заметила Несмеянова, гости из азиатских республик.

Сейчас на бистро висит табличка с сообщением о техническом перерыве. Желающим предлагают, если есть «вопросы», звонить по указанному номеру. На месте уже работают сотрудники полиции, Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты возьмут забор анализов и проверят остатки продуктов на патогенную микрофлору. После этого будет выявлен источник инфекции.

Ранее стало известно, что из-за продукции бистро «Шаурма Халяль» к врачам обратились 10 взрослых и пятеро детей. Госпитализация потребовалась 14 отравившимся, в том числе всем несовершеннолетним. Состояние пяти пострадавших медики оценивали как тяжелое, еще девяти — средней тяжести. Попавшим в больницу людям предварительно диагностировали гастроэнтерит.