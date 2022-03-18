Многие люди могут жить с повышенным уровнем холестерина и даже не замечать этого. Специалисты советуют обращать внимание на состояние рук. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Peterburg2.ru.

Часто при проблемах с холестерином пациенты начинают испытывать болезненные ощущения в области кистей. Причина этого кроется в том, что «плохой» холестерин закупоривает сосуды. Из-за этого дискомфорт появляется в руках и ногах.

О проблемах со здоровьем также могут говорить волдыри на руках. При возникновении небольших пятен красного, желтого или телесного цвета или глубоких складок на ладонях, стоит обратиться к врачу.