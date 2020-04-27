Московские врачи наблюдают явные улучшения у пациентов с коронавирусом. Речь идет о группе больных, которым переливают плазму крови.

Об этом сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче», — рассказала Ракова.

Она отметила, что такой способ лечения применяется только у больных в критическом состоянии. Она добавила, что в скором времени плазмы будет недостаточно, и выразила надежду, что «с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы».

Вместе с тем Ракова заявила и о росте числа госпитализированных с пневмонией в столице. За эту неделю он увеличился на 70%.

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, у нас не проходит», — подчеркнула вице-мэр.

Ранее власти Москвы не захотели снимать ограничения на майские праздники. Для этого нет предпосылок.

В России зафиксировано 87 147 случаев заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 6198 новых заболеваний. Погибли 794 человека, по данным стопкоронавирус.рф.