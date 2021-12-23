Состояние одного из заразившихся «омикроном» россиян ухудшилось

У зараженного новым штаммом «омикрон» россиянина развилась пневмония. Об этом в программы «Док Ток» на Первом канале заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Клинические проявления, по словам Осипова, встречаются у 10% зараженных «омикрон»-штаммом коронавируса, отметил «Интерфакс».

В общей сложности в больницах Подмосковья остаются свыше 30 пациентов с «омикроном». Клинические проявления инфекции заметны у трех из них.

По словам Осипова, такие проявления не выявлены у прошедших все этапы вакцинации людей.

На 22 декабря в России выявили 41 случай заражения штаммом «омикрон». Впервые новую версию коронавируса нашли в странах Южной Африки в середине ноября. Отличие нового штамма в большом количестве мутаций, что увеличивает скорость его распространения.

Директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что российские специалисты создали тест, способный выявлять «омикрон»-штамм. Сейчас он проходит стадию лабораторных исследований. При необходимости тесты зарегистрируют и начнут использовать.