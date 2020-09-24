Стоит обращать внимание на цвет и форму ногтей, а также на происходящие с ними любые изменения. Например, белые пятна на ногтевой пластине могут говорить о недостатке в организме кальция и цинка. О недостатке железа и анемии скажет голубой или даже синий оттенок ногтей.

По состоянию ногтевой пластины можно также определить развитие болезней легких или артрита. Тогда ногти будут желтоватые. А появление черной полосы или пятен в некоторых случаях свидетельствует об онкологических заболеваниях кожи. При наличии подобных изменений необходимо сразу же обратиться к врачу.

Помимо этого, по виду ногтей можно определить недостаток в организме воды или серы.

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