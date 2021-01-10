Состояние госпитализированного с СOVID-19 Грачевского стабилизировалось

Она отметила, что медики стараются делать все, чтобы Грачевский скорее поправился.

«Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются. Сейчас все силы направлены только на его выздоровление», — заявила Белоцерковская.

Она призвала всех друзей и поклонников мужа верить, что с ним все будет хорошо, и не распространять непроверенную информацию о его состоянии.

«Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — подчеркнула жена Бориса Грачевского.

Положительный тест на коронавирус художественный руководитель «Ералаша» получил еще в конце декабря. Он проходил амбулаторное лечение дома, но его состояние ухудшилось. Врачи забрали его в 52-ю больницу Москвы и сразу перевели в реанимацию.

Знакомые Грачевского в беседе с журналистами объяснили, что к основной болезни присоединилась бактериальная инфекция, поэтому он в тяжелом состоянии. Его жена Екатерина Белоцерковская уточняла, что он находится в сознании. По ее словам, врачи отправили Грачевского в палату интенсивной терапии для стабилизации его состояния.

Накануне друг Бориса Грачевского актер Владимир Долинский заявил, что его состояние стало лучше, но пока делать прогнозы рано. Врачи продолжают наблюдение.