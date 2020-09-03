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    03 сентября 2020, 10:19

    Составлен топ продуктов, продлевающих молодость

    Алена Макаренко

    Существует пять продуктов, способных продлить молодость. Их нужно постоянно включать в свой рацион, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщила «Вечерняя Москва».
    Составлен топ продуктов, продлевающих молодость

    Один из них — зеленый чай. В нем много катехинов, которые запускают процесс аутофагии. А значит, старение замедляется, организм омолаживается. Необходимо выпивать по две-три чашки зеленого чая в день. Также специалист отметил, что в основе всех идей омолаживания лежит совет — по чуть-чуть недоедать.

    Омолаживающее воздействие несут также оливковое масло, льняное семя и рыба. Они включают полезные ненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Эти продукты защищают сосуды от прогрессирования атеросклероза.

    Стоит задуматься и о покупке горького шоколада. Причем важно брать плитку с заменителем сахара, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

    А вот сосиски, сладкая газированная вода, сдоба и печенье действуют на организм разрушительно.

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