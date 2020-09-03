Составлен топ продуктов, продлевающих молодость

Один из них — зеленый чай. В нем много катехинов, которые запускают процесс аутофагии. А значит, старение замедляется, организм омолаживается. Необходимо выпивать по две-три чашки зеленого чая в день. Также специалист отметил, что в основе всех идей омолаживания лежит совет — по чуть-чуть недоедать.

Омолаживающее воздействие несут также оливковое масло, льняное семя и рыба. Они включают полезные ненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Эти продукты защищают сосуды от прогрессирования атеросклероза.

Стоит задуматься и о покупке горького шоколада. Причем важно брать плитку с заменителем сахара, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

А вот сосиски, сладкая газированная вода, сдоба и печенье действуют на организм разрушительно.