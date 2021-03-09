Составлен топ-7 бюджетных продуктов для здорового рациона

Эксперт по здоровому питанию Зинаида Медведева рассказала, какие продукты обладают всеми необходимыми веществами, витаминами и элементами, но при этом доступны для человека с ограниченным бюджетом, написал сайт kp.ru.

Первыми в списке являются курица или морская рыба. Специалист посоветовала брать замороженную, цельную тушку. Это намного практичнее и выгоднее. Кроме этого, стоит потратиться на куриные яйца. В яичном белке содержится полноценный набор аминокислот и много белка.

Третьими были названы сухие бобы. В частности речь идет о сое, содержащей полноценный белок. Еще можно купить маш, красную и белую фасоль, чечевицу и горох. В список включена и гречка. Эта крупа стоит недорого, и в ней содержится до 15% белка, органические кислоты и витамины В1, В2, Р, РР.

Помимо прочего, важно, чтобы дома были овощи, такие как белокочанная капуста, свекла, морковь и лук. Они тоже содержат большое число полезных веществ. Также необходимо приобрести растительное масло и куркуму. Употребление этой желтой специи помогает бороться с системным воспалением в организме.