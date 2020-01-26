Составлен список замедляющих старение кожи продуктов

Ученые назвали продукты, которые помогают вырабатывать в организме человека коллаген. Именно он играет определяющую роль в сохранении упругости и эластичности кожи.

Коллаген содержится в мышцах, костях и коже, пишет Times Now ссылаясь на данные ученых. Он крайне важен для поддержания организма человека в здоровом состоянии. В том числе коллаген играет ключевую роль в сохранении упругости и эластичности кожи, а значит помогает в борьбе с ее старением.

На основании этого ученые составили перечень продуктов, которые не только сами богаты этим белком, но также еще и усиливают его выработку в организме.

Первым делом в рацион нужно добавить мясо курицы. Оно — отличный источник коллагена. Однако лучше употреблять его в отварном виде.

В число полезных для кожи продуктов входят также апельсины. Они богаты антиоксидантами и витамином С, благодаря чему они повышают уровень коллагена в коже.

В список экспертов также попали чеснок, морковь, бобовые и курага. Эти продукты могут затормозить распад коллагена. Также они помогут тем, кто борется с акне.