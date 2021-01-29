Составлен список популярных ошибок при приготовлении кофе

Популярным заблуждением является то, что кофе необходимо держать в холодильнике для сохранения стойкого аромата продукта. На самом деле, когда банка кофе находится в окружении всевозможной еды, зерна пропитываются их запахом. Лучше всего хранить упаковку в темном, закрытом месте.

Помимо прочего, вкус напитка будет плохим, если кофе старый. Со временем он приобретает горькие ноты. Еще одна ошибка — измельчение зерен с помощью полностью автоматических машин. Такие манипуляции вредят качеству продукта, пишет ToDay News Ufa.

Кроме этого, нельзя заваривать кофе кипятком, так как горячая вода негативно влияет на вкус напитка. Кипяток высвобождает из него горькие вещества. По этой причине аромат быстро испаряется. Употребление такого продукта может навредить желудку. Вкус кофе зависит и от качества воды, которая использовалась в процессе приготовления. Она не должна быть слишком жесткой и чересчур мягкой.