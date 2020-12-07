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    07 декабря 2020, 11:30

    Составлен список из семи болезней, смертельно опасных для мужчин

    Полина Петрова

    Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович перечислил семь болезней, которые чаще всего приводят к смерти представителей мужского пола, пишет сайт kp.ru.
    Составлен список из семи болезней, смертельно опасных для мужчин

    Эксперт напомнил, что по данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни российских мужчин практически на 10 лет меньше, чем у женщин. Одним из распространенных опасных недугов является инфаркт миокарда. Медик подчеркнул, что мужчины более склонны к образованию излишков висцерального жира. Он нужен организму в качестве запасного источника энергии и защиты органов брюшной полости. Если жира такого типа очень много, он превращается в фактор риска.

    Второе заболевание в перечне — атеросклероз. Представители сильного пола чаще страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что у них ниже выработка эстрогена, который нормализует уровень холестерина, благодаря чему снижается риск развития атеросклероза у женщин.

    Также крайне опасна для мужчин аневризма аорты. Это расширение ее участка из-за патологических изменений в структуре стенок. Нередко приводит к смертельному исходу болезнь Паркинсона, при которой погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина. Помимо прочего, в список вошли такие недуги как камни в почках, подагрический артрит и грыжи.