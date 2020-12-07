Составлен список из семи болезней, смертельно опасных для мужчин

Эксперт напомнил, что по данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни российских мужчин практически на 10 лет меньше, чем у женщин. Одним из распространенных опасных недугов является инфаркт миокарда. Медик подчеркнул, что мужчины более склонны к образованию излишков висцерального жира. Он нужен организму в качестве запасного источника энергии и защиты органов брюшной полости. Если жира такого типа очень много, он превращается в фактор риска.

Второе заболевание в перечне — атеросклероз. Представители сильного пола чаще страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что у них ниже выработка эстрогена, который нормализует уровень холестерина, благодаря чему снижается риск развития атеросклероза у женщин.

Также крайне опасна для мужчин аневризма аорты. Это расширение ее участка из-за патологических изменений в структуре стенок. Нередко приводит к смертельному исходу болезнь Паркинсона, при которой погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина. Помимо прочего, в список вошли такие недуги как камни в почках, подагрический артрит и грыжи.