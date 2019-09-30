Составлен рейтинг регионов России, где больше всего фанатов ЗОЖ

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Эксперты анализировали регионы России, исходя из ряда показателей: доля людей, занимающихся спортом и физкультурой, количество курильщиков, объем продажи алкоголя, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, смертность от спиртных напитков, доля трудящихся на вредных или опасных производствах.

На первом месте рейтинга оказался Дагестан. Ему немного уступили Чечня и Кабардино-Балкария. Адыгея в прошлом году была 11-й, в этом — уже четвертая. На пятом месте — Краснодарский край. В большинстве этих регионов мало любителей табака, продается не слишком много алкоголя. Немногие жители заняты на работе с опасными или вредными условиями труда.

«По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции», — отметили исследователи.

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Последние строчки в рейтинге заняли Магаданская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ. По некоторым критериям была выявлена положительная динамика, но для значительного повышения позиций в списке этого оказалось мало. Эксперты считают, что в данных регионах необходим комплексный подход по решению проблем с распространением табака и алкоголя.

В материале агентства приведены данные Минспорта. В 2018 году физической культурой и спортом на постоянной основе занимались почти 40% населения страны. Среди школьников и студентов этот показатель составляет 83%. Больше всего приверженцев здорового образа жизни в Краснодарском крае (49,8%), Республике Тыве (48,8%), Дагестане (47,3%), Ямало-Ненецком автономном округе и Тамбовской области (46,6% и 45,9% соответственно).