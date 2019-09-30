  • Составлен рейтинг регионов России, где больше всего фанатов ЗОЖ

    30 сентября 2019, 03:31

    Светлана Степанова

    Уже третий год подряд больше всего жителей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксировано в регионах Северного Кавказа. Меньше всего таких людей на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Такие результаты показало проведенное РИА «Новости» исследование.
    Составлен рейтинг регионов России, где больше всего фанатов ЗОЖ

    Россияне собрались жить почти до 100 лет

    Подробнее

    Эксперты анализировали регионы России, исходя из ряда показателей: доля людей, занимающихся спортом и физкультурой, количество курильщиков, объем продажи алкоголя, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, смертность от спиртных напитков, доля трудящихся на вредных или опасных производствах.

    На первом месте рейтинга оказался Дагестан. Ему немного уступили Чечня и Кабардино-Балкария. Адыгея в прошлом году была 11-й, в этом — уже четвертая. На пятом месте — Краснодарский край. В большинстве этих регионов мало любителей табака, продается не слишком много алкоголя. Немногие жители заняты на работе с опасными или вредными условиями труда.

    «По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции», — отметили исследователи.

    Нарколог объяснил, почему россияне предпочли пиво водке

    Подробнее

    Последние строчки в рейтинге заняли Магаданская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ. По некоторым критериям была выявлена положительная динамика, но для значительного повышения позиций в списке этого оказалось мало. Эксперты считают, что в данных регионах необходим комплексный подход по решению проблем с распространением табака и алкоголя.

    В материале агентства приведены данные Минспорта. В 2018 году физической культурой и спортом на постоянной основе занимались почти 40% населения страны. Среди школьников и студентов этот показатель составляет 83%. Больше всего приверженцев здорового образа жизни в Краснодарском крае (49,8%), Республике Тыве (48,8%), Дагестане (47,3%), Ямало-Ненецком автономном округе и Тамбовской области (46,6% и 45,9% соответственно).