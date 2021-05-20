Составлен рейтинг лучших питьевых йогуртов

Роскачество выбрало лучшие питьевые клубничные йогурты из 20 торговых марок, представленных на полках отечественных магазинов. Результаты представлены на сайте организации.

Только шесть из них оказались высокого качества — Valio, Epica, «Активиа», «Слобода», «Вкуснотеево», «Красная цена». Они соответствуют требованиям законодательства и вправе претендовать на присвоение российского Знака качества, написал сайт «Аргументы и факты».

Замечания к качеству всех исследуемых продуктов по большей части связаны с превышением в них дрожжей. Это нарушение выявлено в пяти из 20 товаров. Из-за избытка дрожжей у йогуртов порой портятся вкус и запах.

По данным Роскачества, все исследованные питьевые йогурты богаты полезными молочнокислыми организмами, в большинстве из них еще присутствуют лактобактерии и лактококки. А в пяти йогуртах также выявлены полезные бифидобактерии. Кроме того, ни в одном из образцов не обнаружено растительных жиров, антибиотиков, консервантов и красителей.

Содержание крахмала, даже если он заявлен на этикетке, крайне низкое — менее 0,5%. Массовая доля транс-изомеров жирных кислот в йогуртах тоже низкая, колеблется от 0,01 до 0,08%. Безопасным считается уровень до 2%.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов посоветовал не покупать йогурт, который хранится в тепле: