Составлен рейтинг лучших игристых вин

Уровень качества игристых вин заметно вырос по сравнению с 2019 годом, заявили эксперты.

«Больше 85% исследованных торговых марок рекомендованы к новогоднему столу россиян», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роскачества собрали разные сорта вин в московском регионе и в винодельческих районах России — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае. Они взяли около 70 образцов, из них в финал попали 24 торговые марки. Эксперты признали одними из лучших вин «Мысхако», ZB Wine, «Абрау-Дюрсо», «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина», «Балаклаву», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотую Балку».

При выборе вина нужно обращать внимание на дату разлива и год урожая, заявил заместитель директора Роскачества Илья Лоевский. Вина 2019 года производства можно поставить на новогодний стол, написал сайт ToDay News Ufa.

Исследование проводилось для проекта «Винный гид России». Игристые вина закупали в обычных магазинах.