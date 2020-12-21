Роспотребнадзор составил свод правил для тех, кто вакцинирован от COVID-19

После вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа необходимо избегать стрессов, переохлаждения и перегрева, и употреблять пищу потенциально способную вызвать аллергическую реакцию.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова также советовала «до прививки от коронавируса не употреблять алкоголь».

По поручению президента России Владимира Путина в стране вскоре стартует масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь препаратом обеспечат население из групп риска — врачей, соцработников и учителей.

Сейчас доступна разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ вакцина «Спутник V».

Она зарегистрирована в августе текущего года и показала 95% эффективности по итогам второго промежуточного анализа клинических данных. Вакцина предназначена для людей в возрасте 18-60 лет без хронических заболеваний.

В феврале будет зарегистрирована вакцина, разработанная в Научном центре имени М. П. Чумакова.