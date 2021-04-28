Сообщения о третьей волне пандемии опровергли в Роспотребнадзоре

В России фиксируют рост заражения коронавирусом, но о третьей волне пандемии говорить пока не приходится. С таким заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он подчеркнул, что плавный подъем по количеству заражений есть, но чтобы не допустить новой вспышки, нужно соблюдать все противоэпидемические меры и увеличить объемы вакцинации.

«Еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем. Противоэпидемические меры пока еще снижать нельзя. Будем надеяться, что майское разобщение людей, что будут на дачах, меньше будут встречаться друг с другом — это будет способствовать снижению», — заявил Вадим Покровский.

Эксперт отметил, что увеличение новых случаев заражения связано с тем, что люди расслабились и перестали соблюдать необходимые правила.

«Я вижу — в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъем», — подчеркнул Покровский.

О начале третьей волны пандемии в России говорится в материале агентства Bloomberg, которое ссылается на два осведомленных источника. По словам собеседников, средний уровень заражений коронавирусом в Москве достиг самого высокого показателя с января 2021 года. При этом прирост новых случаев идет быстрее, чем в Великобритании, где населения в пять раз меньше.

По данным официального штаба на среду, 28 апреля, суточный прирост заражений коронавирусом составил 7848 случаев. У 13,7% сдавших положительный тест на ковид не было никаких симптомов.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения стали Москва (+1840), Санкт-Петербург (+723) и Московская область (+612).