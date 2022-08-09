Сообщения о дефиците гормональных лекарств в России опровергли

Росздравнадзор следит за наличием препаратов в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в стране нет дефицита гормональных лекарств.

«По результатам мониторинга дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается», — уточнили в Росздравнадзоре. Для отслеживания ситуации федеральная служба использует систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Она позволяет учитывать все препараты, находящиеся в обороте на фармацевтическом рынке.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева рассказала РБК, что в аптеках страны отметили нехватку гормональных препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель». Эти лекарства применяются при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). По словам Игнатьевой, лекарственные средства поставляют, но сети желают большего объема.

Глава службы исследований, кибераналитики и развития группы компаний «Т1» Александр Новиков рассказал «Известиям», что в России с начала года увеличилось количество фальшивых интернет-аптек. Он предупредил россиян об опасности покупки лекарств у мошенников.

Подмосковные врачи с начала года выписали более 3,6 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Власти Московской области рассказали, что препараты по таким документам выдают в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».