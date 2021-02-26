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    26 февраля 2021, 18:05

    Сонливость после выпитого кофе объяснили наличием в нем теобромина

    Алена Макаренко

    Кофе оказался напитком, от которого многих людей клонит в сон. Причину объяснил уролог Александр Дзидзария, сообщила «Вечерняя Москва».

    Сонливость после выпитого кофе объяснили наличием в нем теобромина

    В кофе содержатся два важных компонента с противоположными эффектами. Кофеин бодрит, но его действие быстро заканчивается. Спустя 20-30 минут начинает действовать теобромин. Из-за его активности снижается давление, хочется спать.

    Значит, кофе помогает взбодриться только на некоторое время. Однако пить его ради бодрости в течение всей ночи — не лучшая методика, предупредил специалист.

    Варить зерновой кофе лучше сразу после помола, написал «МИР 24». Кофеин вымывается из зерен в последнюю очередь. Поэтому американо поможет взбодриться лучше, чем ристретто.

    Ранее врач Александр Мясников развеял миф о вреде кофе для сердечников. Напротив, порой этот напиток спасает от инфаркта и аритмии.