Сонливость после выпитого кофе объяснили наличием в нем теобромина

Кофе оказался напитком, от которого многих людей клонит в сон. Причину объяснил уролог Александр Дзидзария, сообщила «Вечерняя Москва».

В кофе содержатся два важных компонента с противоположными эффектами. Кофеин бодрит, но его действие быстро заканчивается. Спустя 20-30 минут начинает действовать теобромин. Из-за его активности снижается давление, хочется спать.

Значит, кофе помогает взбодриться только на некоторое время. Однако пить его ради бодрости в течение всей ночи — не лучшая методика, предупредил специалист.

Варить зерновой кофе лучше сразу после помола, написал «МИР 24». Кофеин вымывается из зерен в последнюю очередь. Поэтому американо поможет взбодриться лучше, чем ристретто.

Ранее врач Александр Мясников развеял миф о вреде кофе для сердечников. Напротив, порой этот напиток спасает от инфаркта и аритмии.