Сонливость назвали признаком надвигающейся болезни Альцгеймера

Одним из первых признаков надвигающейся болезни Альцгеймера может быть длительный сон в дневное время. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на исследования ученых.

«Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера и сигналом об ускорении процесса старения», — говорится в публикации.

Ученые провели исследование, в рамках которого следили за привычками пожилых людей, любящих подремать в дневное время, на протяжении нескольких лет. В результате они пришли к выводу, что те, кто спал в дневное время больше часа, оказался на 40% больше подвержен риску развития нейродегенеративного заболевания, чем те, кто спал днем меньше часа.

В то же время специалисты отметили, что не выявлено явного биологического механизма, посредством которого дневной сон мог вызвать данное заболевание.

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