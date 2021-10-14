Врач-кардиолог рассказала, опасен ли сон на левом боку

Известный российский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, опасно ли спать на левом боку. Об этом сообщил сайт Радио «Комсомольская правда».

Специалист рассказала, что сон на левом боку не несет вреда для организма. Он не опасен даже для тех людей, которые страдают от проблем с сердцем и сосудами.

«Спать на левом боку однозначно можно. Это никоим образом не навредит, даже если есть проблемы с сердцем и сосудами. А если вы здоровы, то вообще спите так, как удобно», — отметила врач.

А вот о проблемах с сердцем может свидетельствовать внезапная и нетипичная боль в районе живота. Если подобные симптомы беспокоят вас на протяжении длительного времени, стоит как можно быстрее пройти обследование у кардиолога, передала «Свободная пресса».

Ранее руководитель Центра медицины сна ФМБА, сомнолог Александр Калинкин перечислил факторы, которые мешают засыпать человеку во время стресса. По его словам, не стоит прибегать к кофе и алкоголю, а вот спорт, бытовые дела и «белый шум», напротив, помогут расслабиться и скорее погрузиться в сон.