Здоровье 12 июля 2023, 19:58 Сомнолог Завалко рассказал, что недосып может вызывать ожирение и диабет

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Хронический недостаток сна негативно сказывается на здоровье человека, провоцируя у него ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Ирина Завалко.

Она объяснила, что человеку необходим регулярный и полноценный сон. Если его не хватает, то снижается иммунитет, а также возрастает риск возникновения целого ряда заболеваний, в том числе онкологических.

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«В долгосрочной перспективе регулярный недосып повышает риск нарушения обмена веществ в сторону набора веса и ожирения, нарушения толерантности к глюкозе — сахарный диабет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, риск депрессии в медицинском понимании», — отметила врач.

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