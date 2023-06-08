Здоровье 08 июня 2023, 18:40 Сомнолог Завалко: храп может провоцировать инфаркты и инсульты

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За храпом может скрываться опасное заболевание, остановка дыхания, инфаркт или инсульт. Об этом в разговоре с изданием Pravda.Ru сообщила врач-сомнолог, доцент медицинских наук Ирина Завалко.

«Самым опасным у человека, который храпит, может оказаться не вот этот звук, а остановка дыхания, которая может привести к выраженным проблемам со здоровьем», — добавила врач.

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К специалисту стоит обращаться в том случае, если человек, помимо храпа, испытывает дневную сонливость или просыпается в разбитом состоянии.

Избыточный вес и употребление алкоголя могут лишь усиливать храп, отметила сомнолог.