Сомнолог выделил главных врагов здорового сна

Врач обратила внимание на то, что есть люди короткоспящие и долгоспящие. Первым требуется от четырех до шести часов, чтобы выспаться, а вторые могут спать и по 10 часов. Им это необходимо. Таким образом, среднестатистическая цифра — восемь.

По словам Максимовой, главные враги здорового сна — недостаточность физической нагрузки, переедание и нарушение физического режима. Ради того, чтобы высыпаться, она посоветовала заниматься спортом.

«Все переживания, гормоны стресса, которые накопились, при физической нагрузке разрушаются», — указала собеседница информагентства.