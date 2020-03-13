Сомнолог выделил главных врагов здорового сна
Сомнолог Алена Максимова рассказала ИА Nation News, что необходимо делать, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым.
Врач обратила внимание на то, что есть люди короткоспящие и долгоспящие. Первым требуется от четырех до шести часов, чтобы выспаться, а вторые могут спать и по 10 часов. Им это необходимо. Таким образом, среднестатистическая цифра — восемь.
По словам Максимовой, главные враги здорового сна — недостаточность физической нагрузки, переедание и нарушение физического режима. Ради того, чтобы высыпаться, она посоветовала заниматься спортом.
«Все переживания, гормоны стресса, которые накопились, при физической нагрузке разрушаются», — указала собеседница информагентства.