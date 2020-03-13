    13 марта 2020, 12:04

    Сомнолог выделил главных врагов здорового сна

    Артур Блянихов

    Сомнолог Алена Максимова рассказала ИА Nation News, что необходимо делать, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым.

    Врач обратила внимание на то, что есть люди короткоспящие и долгоспящие. Первым требуется от четырех до шести часов, чтобы выспаться, а вторые могут спать и по 10 часов. Им это необходимо. Таким образом, среднестатистическая цифра — восемь.

    По словам Максимовой, главные враги здорового сна — недостаточность физической нагрузки, переедание и нарушение физического режима. Ради того, чтобы высыпаться, она посоветовала заниматься спортом.

    «Все переживания, гормоны стресса, которые накопились, при физической нагрузке разрушаются», — указала собеседница информагентства.