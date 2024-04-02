Здоровье 02 апреля 2024, 18:35 Сомнолог Царева: синдром беспокойных ног может возникнуть из-за употребления кофеина на ночь

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Синдром беспокойных ног, который сопровождается неприятными ощущениями в нижних конечностях, может возникнуть из-за употребления кофеина и алкоголя на ночь. Об этом рассказала сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, эти вещества усиливают потребность в движении. Также причиной неприятных ощущений может быть дефицит железа в организме.

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Для облегчения состояния Царева посоветовала принять контрастный душ и нанести на ноги охлаждающие гели и кремы.