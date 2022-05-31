Сомнолог Царева рассказала о необычном симптоме нарколепсии

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева заявила, что сонный паралич может быть симптомом нарколепсии. Это означает, что человек, имеющий заболевание нервной системы, может внезапно уснуть в любом месте. Об этом написал Ura.ru.

«Мы можем рассматривать сонный паралич, как симптом заболевания нарколепсия. В этом случае мы должны рассматривать плюсы и минусы этого состояния. Во-первых, это очень редко возникает. Во-вторых, кроме России в некоторых странах есть лекарства, которые помогают сохранять активность можно сохранять в течение дня. В России, к сожалению, это не лечится. Мы можем только выявить», — сказала Царева.

При этом специалист подчеркнула, что такие случаи фиксируются в медицинской практике крайне редко.

«У наших коллег было исследование по распространенности нарколепсии в России. И там всего несколько человек. У нас всего три человека обратилось за всю нашу практику. 0,03 до 0,16% от нашей популяции», — резюмировала сомнолог.