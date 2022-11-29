Здоровье 29 ноября 2022, 15:37 Сомнолог Царева рассказала, какая поза во сне является опасной для здоровья Сомнолог Царева: наиболее вредно спать на животе Unsplash

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Неверно выбранная поза для сна может стать источником головной боли или спровоцировать проблемы с позвоночником. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-сомнолог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева.

По словам специалиста, наиболее вредно спать на животе. При такой позе прекращается скорость вывода продуктов обмена из головного мозга.

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«Такие продукты накапливаются и вызывают болезнь Альцгеймера. Шея в неправильном положении, все болит потом — и шея, и голова», — процитировало utro.ru слова сомнолога.

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Те люди, которые страдают храпом, не должны выбирать позу для сна на спине. В таком положении может запасть язык, что вызовет остановку дыхания.

«Для „долгожительства“ же наиболее предпочтительна поза на боку. Здоровым людям не стоит так беспокоиться — они могут выбрать любой бок», — добавила Цаарева.

Тем, кто имеет проблемы с сердцем, лучше всего спать на правом боку.