Сомнолог Царева рассказала, как сделать пробуждение осенью более легким | 360°

20 октября 2022, 15:56
Сомнолог Царева рассказала, как сделать пробуждение осенью более легким
Сомнолог Царева: лампа с холодным светом позволит облегчить пробуждение
Невролог-сомнолог Елена Царева назвала несколько способов, которые помогут сделать пробуждение в осенне-зимний период более легким. Ее слова передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, позволит облегчить пробуждение по утрам лампа с холодным светом.
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«Воздействие света белого или голубого спектра (например, лампа с холодным светом) позволит облегчить просыпание», — сообщила сомнолог.
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Она также обратила внимание на отлаженный режим и употребление кофеина. С последним, правда, следует быть осторожным. Если на регулярной основе пить кофе, то он перестает действовать.
Специалист также напомнила о необходимости 15-минутной зарядки или легкой прогулки до работы.
«Даже недолгие занятия спортом повышают давление и температуру тела. Эти факторы противоречат сонливости, а значит, помогают стать более бодрым с утра», — добавила Царева.
Она порекомендовала умываться холодной водой и принимать по утрам контрастный душ.
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