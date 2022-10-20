Сомнолог Царева рассказала, как сделать пробуждение осенью более легким | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 15:56 Сомнолог Царева рассказала, как сделать пробуждение осенью более легким Сомнолог Царева: лампа с холодным светом позволит облегчить пробуждение freepik

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Невролог-сомнолог Елена Царева назвала несколько способов, которые помогут сделать пробуждение в осенне-зимний период более легким. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, позволит облегчить пробуждение по утрам лампа с холодным светом.

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«Воздействие света белого или голубого спектра (например, лампа с холодным светом) позволит облегчить просыпание», — сообщила сомнолог.

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Она также обратила внимание на отлаженный режим и употребление кофеина. С последним, правда, следует быть осторожным. Если на регулярной основе пить кофе, то он перестает действовать.

Специалист также напомнила о необходимости 15-минутной зарядки или легкой прогулки до работы.

«Даже недолгие занятия спортом повышают давление и температуру тела. Эти факторы противоречат сонливости, а значит, помогают стать более бодрым с утра», — добавила Царева.

Она порекомендовала умываться холодной водой и принимать по утрам контрастный душ.