Сомнолог Царева рассказала, что не всегда мелатонин помогает при бессоннице

Сомнолог Елена Царева заявила, что препараты с мелатонином не всегда эффективны для тех, у кого бессонница. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, большинство таких средств являются БАДами. Более серьезные лекарства не продают без назначения врача.

«При плохом качестве сна стоит обращаться к сомнологу, и первым делом нужно сделать исследование сна, чтобы выявить нарушения, которые вызывают бессонницу или ухудшают ее», — рассказала Царева.