11 сентября 2023, 16:25
Сомнолог Царева посоветовала выбирать светлое хлопковое постельное белье
При выборе постельного белья следует отдавать предпочтение хлопковым материалам в светлых оттенках. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам специалиста, следует избегать некачественного синтетического белья с содержанием красителей. Постельное белье необходимо менять не реже одного раза в неделю.
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Врач отметила, что зачастую в белье могут появляться различные микроорганизмы и клещи, поэтому очень важно не забывать его гладить.
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