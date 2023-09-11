Здоровье 11 сентября 2023, 16:25 Сомнолог Царева посоветовала выбирать светлое хлопковое постельное белье

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При выборе постельного белья следует отдавать предпочтение хлопковым материалам в светлых оттенках. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, следует избегать некачественного синтетического белья с содержанием красителей. Постельное белье необходимо менять не реже одного раза в неделю.

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Врач отметила, что зачастую в белье могут появляться различные микроорганизмы и клещи, поэтому очень важно не забывать его гладить.