22 ноября 2023, 12:02
Сомнолог Царева объяснила, голова может болеть после сна из-за остановок дыхания
Головная боль после сна — это тревожный признак, который может говорить сразу о нескольких проблемах. Об этом радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
По ее словам, регулярная головная боль после пробуждения может быть признаком нарушения или остановки дыхание во сне. В результате возникает гипоксия: организм не получает достаточное количество кислорода. Такое часто бывает с людьми, которые храпят. Кроме того, нарушение дыхания часто сопровождает и высокое давление.
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«Головная боль может также свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии», — подытожила врач.
Врачи
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