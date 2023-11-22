Здоровье 22 ноября 2023, 12:02 Сомнолог Царева объяснила, голова может болеть после сна из-за остановок дыхания

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Головная боль после сна — это тревожный признак, который может говорить сразу о нескольких проблемах. Об этом радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, регулярная головная боль после пробуждения может быть признаком нарушения или остановки дыхание во сне. В результате возникает гипоксия: организм не получает достаточное количество кислорода. Такое часто бывает с людьми, которые храпят. Кроме того, нарушение дыхания часто сопровождает и высокое давление.

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«Головная боль может также свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии», — подытожила врач.

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