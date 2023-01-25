Здоровье 25 января 2023, 12:37 Сомнолог Царева назвала признаки фатальной бессонницы Сомнолог Царева: фатальной бессоннице характерны панические атаки и галлюцинации

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Кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева в разговоре с изданием «Дни.ру» перечислила признаки фатальной бессонницы.

Как заметила медик, такая бессонница крайне опасна для человека, поскольку может привести к летальному исходу. Ей характерны отсутствие сна, панические атаки и галлюцинации. В первую очередь из-за этой проблемы страдает нервная система.

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Царева добавила, что сейчас не существует эффективного метода лечения заболевания. В данной ситуации не помогут даже снотворные, поскольку мозг по сути лишается возможности спать.